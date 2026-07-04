Die Donauinsel bebt – und Hunderttausende feiern

Auch eine etwas skurrile Attraktion gab es für die Besucher zu entdecken: eine Seilbahn-Gondel, ausgerechnet aus Ischgl (Tirol), die Besucher auf rund 45 Metern Höhe beförderte, um von dort einen besonderen Blick über das Festgelände zu bekommen. Ob allerdings jemals eine richtige Seilbahn über die Insel schweben wird, ist weiterhin ungewiss. Die Trasse der Kahlenberg-Seilbahn soll nämlich ausgerechnet über das beliebte FKK-Gebiet im Norden der Insel führen, die Angst vor Gaffern ist dort natürlich groß.