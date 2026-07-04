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Ausgelassene Stimmung

Die Donauinsel bebt – und Hunderttausende feiern

Wien
04.07.2026 22:16
Das Donauinselfest lockt auch heuer wieder Hunderttausende Besucher aus ganz Österreich und dem ...
Das Donauinselfest lockt auch heuer wieder Hunderttausende Besucher aus ganz Österreich und dem Ausland an.(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Das 44. Donauinselfest ist voll im Gange und steuert jetzt auf seinen Höhepunkt zu. Am zweiten Festivaltag drehte sich am Eiland alles um Sport, Action und unvergessliche Musikhighlights. Bei großartiger Stimmung. Die „Krone“ meldet sich von der Insel.

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Große und kleine Besucher kommen bei Europsa größtem Freiluftfestival in Wien auch dieses Mal wieder voll ihre Kosten – dank des abwechslungsreichen Musik-, Sport- und Familienprogramms. Wie gewohnt bei freiem Eintritt.

Da das Donauinselfest auch mitten in die Zeit der Fußball-WM fällt, können Fußballfans die Spiele vor Ort gemeinsam auf großen Bildschirmen verfolgen – mitten im Festivaltrubel, direkt an der Donau. Am Samstagabend standen mit Kanada gegen Marokko und Frankreich gegen Paraguay gleich Achtelfinale-Spiele an.

Gut gelaunte Besucher und eine entspannte Stimmung: Auch das Wetter am diesjährigen ...
Gut gelaunte Besucher und eine entspannte Stimmung: Auch das Wetter am diesjährigen Donauinselfest zeigt sich mit Temperaturen um die 26 Grad sehr angenehm.(Bild: Elisabeth Mandl)
Skurril: „Alpines Lebensgefühl“ in 45 Meter Höhe auf der Donauinsel: eine Seilbahn-Gondel als ...
Skurril: „Alpines Lebensgefühl“ in 45 Meter Höhe auf der Donauinsel: eine Seilbahn-Gondel als Reizobjekt(Bild: Gerhard Bartel)

Auch eine etwas skurrile Attraktion gab es für die Besucher zu entdecken: eine Seilbahn-Gondel, ausgerechnet aus Ischgl (Tirol), die Besucher auf rund 45 Metern Höhe beförderte, um von dort einen besonderen Blick über das Festgelände zu bekommen. Ob allerdings jemals eine richtige Seilbahn über die Insel schweben wird, ist weiterhin ungewiss. Die Trasse der Kahlenberg-Seilbahn soll nämlich ausgerechnet über das beliebte FKK-Gebiet im Norden der Insel führen, die Angst vor Gaffern ist dort natürlich groß. 

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Das Donauinselfest ist ein Fest für alle Wien, das sehen wir dieses Wochenende einmal mehr ganz deutlich.

Veranstalter und SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer zog bereits eine erste Bilanz

Bild: APA/FLORIAN WIESER

Song-Contest-Gewinnerin trifft auf Steirerlegende
Bei der großen Festbühne begeisterte am Samstagabend auch eine Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin das Insel-Publikum: Katrina (von Katrina and The Waves). Sie gewann im Jahr 1997 mit „Love shine a light“ für Großbritannien den größten Musikwettbewerb der Welt.

Gleich danach brachte die Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay den unverwechselbaren Sound einer der erfolgreichsten Funk- und Soul-Bands aller Zeiten zurück auf die Bühne.

Earth, Wind & Fire Experience brachte Funk und Soul auf die Festbühne.
Earth, Wind & Fire Experience brachte Funk und Soul auf die Festbühne.(Bild: Gerhard Bartel)

Um 22 Uhr betrat dann schließlich Gert Steinbäcker die Bühne. Der Steirer mit Legendenstatus gab solo auf der Donauinsel seine Hits wie „Großvater“, „Die Sunn über’n Meer“, „Steiermark” und „Irgendwann bleib i dann dort“ zum Besten und sorgte so für echtes Gänsehaut-Feeling.

5
MILLIONEN LITER
So viel Bier wird durchschnittlich an einem Donauinselfest-Wochenende verkauft. Dazu kommen 3 Millionen Brathendl, fast 2 Millionen Steckerlfische, 7 Millionen Würstel und noch 1 Million Kebabs.

Trotz des großen Andrangs bleibt die Stimmung weiterhin äußerst entspannt. Sicherheitskräfte, Rettungsdienste und die vielen freiwilligen Helfer sorgen schließlich dafür, dass das größte Open-Air-Festival Europas auch am zweiten Tag friedlich verlaufen ist. „Dank der guten Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte, Veranstaltern sowie den Besuchern verlief der Tag überwiegend ruhig“, heißt es dazu von der Polizei Wien.

Gewerkschaft fordert Sicherheitsdienstleistungsgesetz

Zum Donauinselfest erinnerte die Gewerkschaft vida daran, dass das angekündigte Sicherheitsdienstleistungsgesetz noch immer auf sich warten lässt und machte einmal mehr Druck: „Wie lange will uns die Bundesregierung noch hinhalten?“

Am Sonntag geht das heurige Inselfest dann schon wieder in das große Finale. Headliner wie Nico Santos und KAMRAD auf der Hauptbühne oder Alle Farben auf der Kronehit-Bühne wollen das Publikum bis zum letzten Moment begeistern. Auch etablierte heimische Größen wie Die jungen Zillertaler oder Jazz Gitti wollen für einen stimmungsvollen Ausklang sorgen.

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