Fünf Tuning-Tipps für den Microsoft-Virenscanner

Wer heute einen neuen Laptop oder PC ersteht, braucht sich nicht mehr um einen teuren Virenschutz zu bemühen: Der vorinstallierte Windows Defender, den Microsoft Windows 11 beilegt, ist meist völlig ausreichend und wird auch in Vergleichstests gut bewertet. Um ihn optimal auszureizen, sollte man aber ein paar Einstellungen ändern.
Welcher Virenscanner wie gut schützt, wird von unabhängigen Testlabors wie AV-Test laufend überprüft – und im letzten Vergleich vom Februar 2026 holt sich der Microsoft-Virenscanner in sämtlichen getesteten Disziplinen die Höchstpunktzahl: Er überzeugt laut Vergleichstest bei der Schutzwirkung, arbeitet ressourcenschonend und schnell. Was aber nicht bedeutet, dass man ihn nicht noch besser machen könnte: Krone+ zeigt Ihnen fünf Einstellungen, die Sie für maximale Schutzwirkung und Performance bei der PC-Ersteinrichtung ändern sollten.
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