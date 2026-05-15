Fünf Tuning-Tipps für den Microsoft-Virenscanner

Welcher Virenscanner wie gut schützt, wird von unabhängigen Testlabors wie AV-Test laufend überprüft – und im letzten Vergleich vom Februar 2026 holt sich der Microsoft-Virenscanner in sämtlichen getesteten Disziplinen die Höchstpunktzahl: Er überzeugt laut Vergleichstest bei der Schutzwirkung, arbeitet ressourcenschonend und schnell. Was aber nicht bedeutet, dass man ihn nicht noch besser machen könnte: Krone+ zeigt Ihnen fünf Einstellungen, die Sie für maximale Schutzwirkung und Performance bei der PC-Ersteinrichtung ändern sollten.