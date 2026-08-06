Austria-Trainer Helm: „Das macht uns besser!“

Trotz frühen Rückstands hat die Austria das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League auswärts bei Beitar Jerusalem gedreht und sich mit einem 2:1-Erfolg eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Donnerstag geschaffen. Hier die Stimmen nach dem Spiel ...
Stephan Helm (Austria-Trainer): „Sie investieren immer extrem viel in die erste Phase des Spiels. Wir sind dann immer besser ins Spiel gekommen. Wir hätten sogar auch das ein oder andere Tor mehr erzielen können. Das sind genau die Erfahrungen, die diese Mannschaft machen durfte. Das ist so wichtig, weil das macht uns besser. Wenn man schaut, welche Spieler auf dem Platz gestanden sind und wie sie sich geschlagen haben, ist das teilweise schon eine echte Freude.“
Sanel Saljic (Austria-Torschütze): „Ich bin sehr froh für die Mannschaft und für mich, dass ich das Siegestor erzielen konnte. Das ist erst der Anfang. Das war wichtig für die Mannschaft und mein Selbstbewusstsein. Wir sind kompakt gestanden, das 4-2-3-1 war eine gute Umstellung und hat uns gut geholfen.“
Manfred Fischer (Austria-Kapitän): „Das bedeutet mir sehr viel. Seit Jahren machen wir sehr viel aus unseren Möglichkeiten. Es ist nicht immer leicht, wir gehen oft durch tiefe Täler. Aber wir kommen immer raus, die Mannschaft lässt sich nie hängen. Nach dem 0:3 in Wolfsberg wollten wir unbedingt eine Reaktion zeigen. In der ersten Hälfte ist es uns nicht so gut gelungen, in der zweiten Halbzeit haben wir auf eine Viererkette umgestellt. Wenn wir dann wirklich ein bissl kicken, dann geht es eh. Dann kommen wir zu Chancen, sind aggressiv und viel besser gegen den Ball. Ich bin einfach stolz auf die Truppe.“
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