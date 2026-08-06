Austria-Trainer Helm: „Das macht uns besser!“

Manfred Fischer (Austria-Kapitän): „Das bedeutet mir sehr viel. Seit Jahren machen wir sehr viel aus unseren Möglichkeiten. Es ist nicht immer leicht, wir gehen oft durch tiefe Täler. Aber wir kommen immer raus, die Mannschaft lässt sich nie hängen. Nach dem 0:3 in Wolfsberg wollten wir unbedingt eine Reaktion zeigen. In der ersten Hälfte ist es uns nicht so gut gelungen, in der zweiten Halbzeit haben wir auf eine Viererkette umgestellt. Wenn wir dann wirklich ein bissl kicken, dann geht es eh. Dann kommen wir zu Chancen, sind aggressiv und viel besser gegen den Ball. Ich bin einfach stolz auf die Truppe.“