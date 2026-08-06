Fünfmal probiert – einmal gelang Sturm Kraftakt!

Nach der 0:2-Niederlage in der „Hölle von Istanbul“ gegen Fenerbahce braucht das Team von Fabio Ingolitsch am kommenden Dienstag beim Rückspiel ein Fußball-Wunder. Die (kleine) Hoffnung auf den Aufstieg in das Play-off der Champions League lebt. Ein Tor für die Grazer und das Stadion wird „brennen“.
Auch wenn es zu einem Punktgewinn bei Fenerbahce nicht gereicht hat, das Spiel im Istanbuler Hexenkessel wird den Sturm-Profis in Erinnerung bleiben. „Schön, so etwas erleben zu dürfen. Das war die lauteste Atmosphäre, vor der ich jemals gespielt habe“, schwärmte Albert Vallci von den fanatischen Fans. Vor denen auch sein Trainer den Hut zog. „Die Stimmung war fantastisch. Ich habe noch kein Stadion und Spiel erlebt, wo es so laut war. Diese Kulisse hat einen speziellen Charakter gehabt“, meinte Fabio Ingolitsch.
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