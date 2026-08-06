Fünfmal probiert – einmal gelang Sturm Kraftakt!

Auch wenn es zu einem Punktgewinn bei Fenerbahce nicht gereicht hat, das Spiel im Istanbuler Hexenkessel wird den Sturm-Profis in Erinnerung bleiben. „Schön, so etwas erleben zu dürfen. Das war die lauteste Atmosphäre, vor der ich jemals gespielt habe“, schwärmte Albert Vallci von den fanatischen Fans. Vor denen auch sein Trainer den Hut zog. „Die Stimmung war fantastisch. Ich habe noch kein Stadion und Spiel erlebt, wo es so laut war. Diese Kulisse hat einen speziellen Charakter gehabt“, meinte Fabio Ingolitsch.