„Er ist wie der Liebling aller Schwiegermütter!“

Seit Sommer 2023 kickt Nicolas Seiwald für RB Leipzig in der deutschen Bundesliga. Mit drei Meistertiteln und zwei Cup-Erfolgen mit Salzburg sowie dem Gewinn des deutschen Supercups mit Leipzig 2023 zählt der Kuchler mittlerweile zu den Titelhamstern bei den Sachsen. Kommende Saison soll der 25-Jährige mit einer Führungsrolle ausgestattet werden.
Bereits im Frühjahr mauserte sich der ÖFB-Kicker bei den Bullen vom Talent zum Antreiber. „Er ist ein Spieler, den wir sowohl als Fußballer als auch als Mensch sehr schätzen. Er ist wirklich sehr wichtig für uns und ein Musterprofi. Man kann schon fast sagen, dass er der Liebling aller Schwiegermütter ist“, streute Leipzigs Geschäftsführer Marcel Schäfer Rosen.
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