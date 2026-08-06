Vor Oman havarierter Tanker: Ölkatastrophe droht

Greenpeace warnt vor größerer Katastrophe als bei Exxon Valdez

Wim Zwijnenburg von der niederländischen Organisation PAX, der Konflikte und Umwelt-Themen untersucht, warnte vor einer schweren Umweltkatastrophe, wenn das Schiff zerbrechen sollte. Es hat Greenpeace zufolge etwa 110.000 Tonnen Rohöl geladen und damit fast die dreifache Menge des Öls, das bei der Havarie der Exxon Valdez vor Alaska 1989 ins Meer gelangte. Diese Ölpest gilt als eine der größten Umweltkatastrophen der internationalen Schifffahrt.