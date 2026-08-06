F1-Boss verrät: Es wird mehr Sprintrennen geben

In der Formel 1 wird es 2027 mehr Sprintrennen als die bisherigen sechs geben. Das kündigte Stefano Domenicali, der Geschäftsführer der Motorsport-Königsklasse, am Donnerstag an.
Schon jetzt scheint fix: Das Kurzformat wird jeweils an den Samstagen vor den Grand-Prix-Rennen gefahren.
Der Kalender für 2027 ist allerdings noch nicht veröffentlicht, weil es wegen des Iran-Krieges weiterhin Unsicherheiten im Nahen Osten gibt.
Domenicali sagte aber, dass es nächstes Jahr wieder 24 Rennen geben soll. Ein Notfall-Plan wird ebenfalls erstellt – für den Fall, dass Rennen in der Nah-oOst-Region kurzfristig ausfallen müssen.
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