Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Freisprüche regen auf

Katzentöter-Anwalt: „Nie so viel Hass begegnet“

Gericht
06.08.2026 21:30
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Als renommierter Strafverteidiger vertrat Matthias Holzmann Mörder von Frauen und Kindern, Vergewaltiger und Missbrauchstäter. Doch die Reaktionen nach den Freisprüchen im Fall „Schmotzer“ übertreffen alles.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auch drei Tage nach den Freisprüchen für die vier jungen Tiroler, die Kater „Schmotzer“ töteten, ist das Unverständnis über die Urteile groß. Der Zorn richtet sich dabei auch gegen die Prozessbeteiligten, wie der Innsbrucker Anwalt Matthias Holzmann im „Krone“-Gespräch erzählt.

Krone: Herr Holzmann, Sie vertreten zwei der vier jungen Männer, die „Schmotzer“ töteten. Welche Nachwirkungen hatte der Prozess?
Matthias Holzmann: Als Strafverteidiger habe ich schon Mörder von Frauen und Kindern, Vergewaltiger und Missbrauchstäter verteidigt. Bisher ist mir aber noch nie so viel Emotion und leider auch Hass begegnet wie in diesem Fall. Manche scheinen sich nicht bewusst zu sein, wie wertvoll ein Rechtsstaat ist, in dem Verteidiger frei arbeiten können.

Die vier jungen Männer im Landesgericht Innsbruck am Dienstag
Die vier jungen Männer im Landesgericht Innsbruck am Dienstag(Bild: Christian Forcher/Fotoworxx)

Was antworten Sie, wenn Sie gefragt werden, wie man in dem Fall verteidigen kann? 
Weil es meine Aufgabe ist, Beschuldigten in Strafverfahren beizustehen. Dabei muss man unterscheiden: Man verteidigt immer die Menschen, niemals die Taten.

Rechtsanwalt Matthias Holzmann verteidigte zwei der freigesprochenen Tiroler, die den Kater ...
Rechtsanwalt Matthias Holzmann verteidigte zwei der freigesprochenen Tiroler, die den Kater getötet hatten.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, Privat)

Apropos Taten. Bereuen ihre Mandanten diese?
Sie bereuen nicht, dass sie das Tier von seinem Leid erlösen wollten. Aber sie bereuen sehr wohl einzelne Verhaltensweisen. Aus heutiger Sicht würden sie einen Tierarzt konsultieren.

Wie konnte es zu einem Freispruch kommen, wenn so ein Video vorliegt?
Ich verstehe die menschliche Empörung über dieses Video. In diesem Fall darf man es nicht isoliert betrachten – ein Akt besteht aus vielen Beweisergebnissen, wie Sachverständigen-Gutachten, Lichtbildern oder Vernehmungen. Nach den Beweisergebnissen stand fest, dass der Kater bereits schwer verletzt war, als ihn die Burschen entdeckten. Da einer von ihnen Metzger ist, entschieden sie sich zur Erlösung mittels Bolzenschuss und Kehlschnitt – eine zulässige Methode nach Tierschutz-Schlachtverordnung.

Lesen Sie auch:
Im LG Innsbruck wurde die Öffentlichkeit vom Tierquäler-Prozess ausgeschlossen.
„Krone“-Kommentar
Fall „Schmotzer“: Ein Ausschluss als Bärendienst
06.08.2026
„Schwärzester Tag“
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
04.08.2026
Freisprüche empören
Keine Gerechtigkeit für toten Kater „Schmotzer“
05.08.2026

Trotz Bolzenschussgerät, Schaufel und Messer?
Bei der Ausführung kam es zu Fehlverhalten, die Schaufelschläge waren falsch. Man muss aber wissen: Sie passierten nach dem Betäubungsschuss mit dem Bolzen. Es war nicht erweislich, dass das Tier danach noch bei Bewusstsein war. Die Schläge sollten die Muskelreflexe beenden.

Und das Lachen und Filmen?
Einer der Burschen ist 16 Jahre jung. Er hat gelacht, dafür hat er sich entschuldigt. Das war eine emotionale Fehlreaktion eines Jugendlichen. Auch für das Filmen hat er sich entschuldigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
06.08.2026 21:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
FreispruchFrauenMänner
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
158.897 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
156.058 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
139.451 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1612 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
1477 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1151 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Mehr Gericht
Prozess um Cold Case
Anklage-Einspruch im Mordfall Kammerer abgewiesen
Drei Männer angeklagt
Verein als Tarnung für Drogenplantage genutzt
Straftäter rastete aus
Bei Abschiebeversuch mit HIV-Ansteckung gedroht
Krone Plus Logo
„Nix damit zu tun“
Tiroler WK-Chefin wegen Kündigung vor Gericht
Freisprüche regen auf
Katzentöter-Anwalt: „Nie so viel Hass begegnet“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf