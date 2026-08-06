Katzentöter-Anwalt: „Nie so viel Hass begegnet“

Wie konnte es zu einem Freispruch kommen, wenn so ein Video vorliegt?

Ich verstehe die menschliche Empörung über dieses Video. In diesem Fall darf man es nicht isoliert betrachten – ein Akt besteht aus vielen Beweisergebnissen, wie Sachverständigen-Gutachten, Lichtbildern oder Vernehmungen. Nach den Beweisergebnissen stand fest, dass der Kater bereits schwer verletzt war, als ihn die Burschen entdeckten. Da einer von ihnen Metzger ist, entschieden sie sich zur Erlösung mittels Bolzenschuss und Kehlschnitt – eine zulässige Methode nach Tierschutz-Schlachtverordnung.