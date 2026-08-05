AK-Präsidentin lehnt „45 Jahre für die Pension“ ab

„Arbeitswelt perfekt machen“

Mattle hatte vorgeschlagen, dass der Pensionsantritt künftig nicht mehr primär vom Alter, sondern von der Anzahl der Beitragsjahre abhängen soll. Wer 45 Arbeitsjahre nachweisen kann, soll mit 65 in Pension gehen können, wer weniger hat, müsste länger arbeiten. Das würde etwa Akademiker bersonders stark treffen. Betreuungs- und Pflegezeiten sollen angerechnet werden. Das frühestmögliche Pensionsantrittsalter soll laut Mattle aber bei 65 bleiben. Wer also mit 15 mit einer Lehre begonne hat, soll trotzdem bis 65 arbeiten müssen.