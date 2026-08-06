Irre! Salzburg – Pafos wegen Sintflut unterbrochen

Ganz Österreich stöhnt unter Hitze und Trockenheit, aber in Salzburg stöhnt man ob vom Himmel herabstürzender Unmengen von Regen: Das heutige Europacup-Duell von Red Bull Salzburg und Pafos FC ist wegen Starkregens für beinahe zwei Stunden unterbrochen gewesen!
Nach gerade einmal 14 gespielten Minuten entschied der polnische Schiedsrichter Damian Sylwestrzak, die beiden Teams beim Stand von 0:0 in die Kabinen zu schicken.
Der starke Regen hatte beim Drittrunden-Hinspiel der Europa-League-Qualifikation dafür gesorgt, dass der Ball auf dem Feld sehr oft nicht mehr sinnvoll rollen konnte, in großflächigen Lacken hängenblieb …
Keine schnelle Wetterbesserung
Lange Zeit schien an ein Weiterspielen nicht zu denken zu sein, da der Regen nicht und nicht weniger werden wollte, auch zu Rate gezogene Wetterexperten von ServusTV konnten keine schnelle Wetterbesserung versprechen.
Daher dauerte es letztlich beinahe eineinhalb Stunden, bis das Schiedsrichter-Team bei der dritten Kontrolle der Bespielbarkeit des Rasens grünes Licht für die Fortsetzung des Duells von Red Bull Salzburg und Pafos um 21.13 Uhr geben konnte.
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