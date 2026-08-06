Justizmitarbeiterin als Schmugglerin aus Liebe?

Der Strafvollzug kommt derzeit nicht zur Ruhe: Nach Berichten über erschreckende Zustände in den Haftanstalten kommen nun auch Vorwürfe gegen Mitarbeiter ans Licht. So wird in einer Justizanstalt aktuell wegen Drogenschmuggels und Verdacht des Amtsmissbrauchs ermittelt. Im Zentrum steht eine Frau.