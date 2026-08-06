Wie Infantino jetzt in den Angriffsmodus schaltet

Krise? Welche Krise? Als hätte es die weltweite Empörung in den letzten Wochen nicht gegeben, ist der Fußball-Weltverband bemüht, Normalität und Einigkeit zu demonstrieren. Zwar räumte die FIFA nach einem Treffen in Marokko ein, rund um den Plan, die WM-Turniere an Investoren verkaufen zu wollen, kommunikative Fehler gemacht zu haben.