Wie Infantino jetzt in den Angriffsmodus schaltet

In einer Krisensitzung stellte sich die gesamte Führung des Fußball-Weltverbandes hinter ihren Präsidenten. Wie es nun in der FIFA weitergeht, was Gianni Infantino plant. Plus: Was geschehen muss, damit der 56-Jährige doch noch zu Fall gebracht wird.
Krise? Welche Krise? Als hätte es die weltweite Empörung in den letzten Wochen nicht gegeben, ist der Fußball-Weltverband bemüht, Normalität und Einigkeit zu demonstrieren. Zwar räumte die FIFA nach einem Treffen in Marokko ein, rund um den Plan, die WM-Turniere an Investoren verkaufen zu wollen, kommunikative Fehler gemacht zu haben.
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