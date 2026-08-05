Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

17 Tote in Kiew

Ukraine konnte KEINE russische Rakete abfangen

Außenpolitik
05.08.2026 13:41
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wladimir Putin hat in der Nacht auf Mittwoch die Ukraine erneut mit einem massiven Bombenhagel überziehen lassen. Alleine in Kiew kamen 17 Menschen ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt. Besonders alarmierend ist, dass die ukrainische Armee den Attacken zunehmend hilflos gegenübersteht, denn es konnte keine einzige russische Rakete abgefangen werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Angaben aus Kiew zufolge setzten die russischen Streitkräfte in einer wahren Terrornacht 24 ballistische Raketen Iskander-M und umfunktionierte Flugabwehrraketen S-400 sowie vier Hyperschallraketen vom Typ Zirkon ein. – sie alle schlugen ein.

Neben den Toten und Verletzten gibt es schwere materielle Zerstörungen in der Umgebung Kiews zu beklagen – ins Visier der Russen gerieten vor allem Lagerhäuser, Logistikzentren und eine Raffinerie. Getroffen wurden außerdem Ziele in anderen Landesteilen, etwa nahe der Hafenstadt Odessa.

Die ukrainische Luftwaffe steht den Raketenangriffen aus Russland zunehmend hilflos gegenüber. ...
Die ukrainische Luftwaffe steht den Raketenangriffen aus Russland zunehmend hilflos gegenüber. In der Nacht auf Mittwoch konnte keine einzige Rakete abgefangen werden, alleine in der Hauptstadt Kiew starben mindestens 17 Menschen.(Bild: AP/Dan Bashakov)

Etwas besser als bei der Raketenabwehr sieht die Lage bei Drohnenattacken aus: Von 115 angreifenden Drohnen verschiedener Typen seien 98 abgefangen worden.

Kreml: „Massenangriff mit Präzisionswaffen“
Das russische Verteidigungsministerium in Moskau sprach nach der Blut-Nacht von einem Massenangriff mit Präzisionswaffen, der sich gegen Logistik- und Verteilzentren militärischer Güter gerichtet habe.

Verzweifelter Appell von Selenskyj
Mittwochmorgen zog der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dann eine Bilanz des Schreckens und beklagte neuerlich den Mangel an Flugabwehrwaffen gegen Russlands ballistisches Raketenarsenal. „Abfangmunition für ballistische Raketen hätte die Leben derjenigen retten können, die heute getötet wurden“, schrieb er in sozialen Netzwerken.

Erst am Wochenende schwerer Angriff mit ballistischen Raketen
Die Partner der Ukraine müssten verstehen, dass jede verspätete Lieferung, jede Weigerung, Raketenabwehr bereitzustellen, zu Tod und Zerstörung führe. Erst in der Nacht zum Samstag hatte Russland Kiew mit ballistischen Raketen beschossen. Dabei wurden mindestens neun Menschen getötet und mehr als 30 verletzt.

Zitat Icon

Abfangmunition für ballistische Raketen hätte die Leben derjenigen retten können, die heute getötet wurden.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Bild: AFP/AFP or licensors

Trump zögert mit Patriot-Lizenzen für Kiew
Die Ukraine benötigt vor allem Patriot-Abwehrraketen. Nachdem Donald Trump bereits in den Raum gestellt hatte, der Ukraine die Lizenz erteilen zu wollen, diese in ihrem Land selbst herzustellen, zeigte sich der US-Präsident diesbezüglich zuletzt wieder zurückhaltend: Die USA müssten „sehr vorsichtig sein. Diese Waffen sind unglaublich. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir jemandem erlauben, sie zu bauen“. Eine äußerst schlechte Nachricht für das ukrainische Militär ...

Lesen Sie auch:
Hat der US-Präsident wieder einmal seine Meinung geändert?
„Nicht sicher, ob ...“
Patriot-Lizenzen für Kiew? Trump zögert plötzlich
31.07.2026
Lagerhäuser in Brand
Mehrere Todesopfer bei Raketenangriffen auf Kiew
05.08.2026
Militärgeheimdienst:
Nordkorea baut Raketeneinheit in Russland auf
05.08.2026

Drohnen-Großangriff auch durch die Ukraine
Die Ukraine war ihrerseits nicht untätig: In Ufa in der Teilrepublik Baschkortostan, etwa 1500 Kilometer von der Ukraine entfernt, wurde nach Angaben russischer Telegramkanäle eine Raffinerie getroffen. Fotos zeigten eine hohe Rauchsäule über der Anlage von Baschneft-Novoil. Offiziell teilte Republikchef Radij Chabirow mit, dass Drohnentrümmer auf ein Industriegelände gefallen seien und einen Brand ausgelöst hätten. Tote oder Verletzte gebe es nicht. Die insgesamt drei Raffinerien in Ufa waren auch im Juni, Juli und Anfang August Ziel ukrainischer Attacken gewesen.

Wildberries-Lagerhalle nahe Moskau in Flammen
Die Ukraine setzte auch ihre Angriffsserie gegen Russlands größten Online-Händler Wildberries fort. Getroffen wurde ein Logistikzentrum in der Stadt Alexin südlich von Moskau Tula. Ein Mensch sei verletzt worden. Der Brand des Lagerhauses sei mittlerweile unter Kontrolle. Berichten auf dem Telegramkanal Astra zufolge wurden auch Lagerhallen bei Domodedowo am Stadtrand von Moskau und in Selenodolsk in der Teilrepublik Tatarstan angegriffen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
05.08.2026 13:41
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wladimir PutinDonald TrumpWolodymyr Selenskyj
KiewMoskauRusslandUkraineKreml
DrohneLogistik
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
159.183 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
149.955 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Wintersport
Skistar sucht mit Freund bereits einen Bauernhof
105.598 mal gelesen
Sport Tv Logo
Sie suchen bereits nach einem Bauernhof für die gemeinsame Zukunft.
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2935 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1540 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Außenpolitik
War nicht angeschnallt
Sloweniens Präsidentin nach Unfall unter Kritik
17 Tote in Kiew
Ukraine konnte KEINE russische Rakete abfangen
Hamas-Entwaffnung
Trumps Gaza-Friedensrat droht zu scheitern
Kriegsminister tobt
Bericht enthüllt: US-Raketenvorrat arg geschrumpft
Militärgeheimdienst:
Nordkorea baut Raketeneinheit in Russland auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf