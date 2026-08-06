Linzer kämpfen aktuell gegen heiße Temperaturen

Pool, Donau oder Klimaanlage – jeder hat seine eigene Strategie, um die aktuelle Hitzeperiode zu überstehen. Eine Straßenumfrage durch Linz zeigt, welche Tipps und Tricks jetzt für etwas Abkühlung sorgen können und wie die Oberösterreicher mit den Temperaturen zurechtkommen.
Die Hitze hat Oberösterreich fest im Griff – und für Viele wird die eigene Wohnung zur Sauna. Zwar gibt es heute und morgen eine kurze Verschnaufpause, aber schon ab Sonntag wird die nächste heiße Periode erwartet. Aber wie kommen die Oberösterreicher mit den heißen Temperaturen zurecht?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.