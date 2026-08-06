Erste Anklage gegen Israeli seit Gaza-Krieg

Von den Schüssen wurde laut Zeugenaussagen ein Englischlehrer, der sich auch gegen Siedlergewalt einsetzte, tödlich getroffen. Die Konfrontation ereignete sich im Dorf Umm al-Chair. Dieses liegt in einem Gebiet des besetzten Westjordanlands, das in dem Oscar-prämierten Film „No Other Land“ zu sehen ist. Der bei dem Vorfall getötete Aktivist, der in den Palästinensergebieten sehr bekannt ist, hatte bei der Produktion des Streifens, der 2025 bei der Oscar-Preisverleihung als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet worden war, mitgewirkt.