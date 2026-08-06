Wegen Umbau wurden Drittliga-Kicker zu Nomaden

Eine mühsame Vorbereitung! Völkermarkts Kicker der Regionalliga Süd wurden diese Woche zu Nomaden. Denn die Leichtathletik-Anlage wird derzeit um 500.000 Euro saniert – und bis Donnerstag erhielt die Laufbahn rund ums Hauptspielfeld einen neuen Belag. „Wir mussten fürs Training ausweichen. Am Montag waren wir zu Gast in Diex, am Dienstag in Viktring und am Donnerstag in Tainach“, erzählt Coach Rudi Perz. Insgesamt kamen so für die Hin- und Rückfahrten 125 Kilometer zusammen.