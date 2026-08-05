Föhrenwald in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

36 Feuerwehren sind im Einsatz

Immer mehr Feuerwehrsirenen schrillten in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt. Insgesamt 36 Feuerwehren sind am späten Mittwochnachmittag im Einsatz, um dem Feuer Herr zu werden. Die Anrainer wurden bereits über ihre Handys mittels Alert gewarnt. Aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung wurden auch die Autofahrer gebeten, diese Strecke zu meiden. Auch die Rettungskräfte rüsten sich für einen möglichen Einsatz und stehen bereit.