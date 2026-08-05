Föhrenwald in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

Höchste Alarmstufe! Eine extrem hohe, breite und beißend riechende Rauchwolke macht das Ausmaß eines Feuers im Föhrenwald bei St. Egyden im Steinfeld (Bezirk Neunkirchen, NÖ) weithin sichtbar. 36 Feuerwehren sind im Einsatz, die Rettungsmannschaften stehen bereit. Auch im Bezirk Gänserndorf brennt es.
Sogar im Bad Fischauer Thermalbad, das nur wenige Kilometer entfernt liegt, zeigten sich die hunderten Besucher entsetzt. „Man wusste nicht, was los ist, weil man keine Sirene gehört hat. Dann hat es sich herumgesprochen, dass es der nahe Föhrenwald ist“, schildert eine Bad Fischauerin. Alle sind betroffen und schauen sich die Rauchwolke an, deren Gestank auch immer stärker wahrnehmbar ist.
36 Feuerwehren sind im Einsatz
Immer mehr Feuerwehrsirenen schrillten in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt. Insgesamt 36 Feuerwehren sind am späten Mittwochnachmittag im Einsatz, um dem Feuer Herr zu werden. Die Anrainer wurden bereits über ihre Handys mittels Alert gewarnt. Aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung wurden auch die Autofahrer gebeten, diese Strecke zu meiden. Auch die Rettungskräfte rüsten sich für einen möglichen Einsatz und stehen bereit.
Warnungen auch über Facebook
In den sozialen Medien überschlagen sich die Meldungen mit Fotos, Videos und Appellen, auf sich aufzupassen. Bis nach Wiener Neustadt ist die Rauchsäule zu sehen.
15 Hektar Vegetation brennen
Im Bezirk Gänserndorf waren laut Bezirkskommando bei einem Vegetationsbrand rund 15 Hektar betroffen. Bei dem Brand im Raum Neusiedl an der Zaya, Palterndorf-Dobermannsdorf und Hausbrunn im Weinviertel standen am Mittwoch 15 Feuerwehren mit rund 30 Fahrzeugen und 130 Mitgliedern sowie die Waldbranddienstgruppe des Bezirks im Einsatz. Mit Hochdruck werde daran gearbeitet, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern, teilte das Bezirkskommando mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.