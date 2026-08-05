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Rauchsäule über NÖ

Föhrenwald in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

Niederösterreich
05.08.2026 17:43
Die Rauchsäule ist weithin sichtbar bis ins Bad Fischauer Thermalbad und nach Wiener Neustadt.
Die Rauchsäule ist weithin sichtbar bis ins Bad Fischauer Thermalbad und nach Wiener Neustadt.(Bild: privat)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Höchste Alarmstufe! Eine extrem hohe, breite und beißend riechende Rauchwolke macht das Ausmaß eines Feuers im Föhrenwald bei St. Egyden im Steinfeld (Bezirk Neunkirchen, NÖ) weithin sichtbar. 36 Feuerwehren sind im Einsatz, die Rettungsmannschaften stehen bereit. Auch im Bezirk Gänserndorf brennt es.

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Sogar im Bad Fischauer Thermalbad, das nur wenige Kilometer entfernt liegt, zeigten sich die hunderten Besucher entsetzt. „Man wusste nicht, was los ist, weil man keine Sirene gehört hat. Dann hat es sich herumgesprochen, dass es der nahe Föhrenwald ist“, schildert eine Bad Fischauerin. Alle sind betroffen und schauen sich die Rauchwolke an, deren Gestank auch immer stärker wahrnehmbar ist.

36 Feuerwehren sind im Einsatz
Immer mehr Feuerwehrsirenen schrillten in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt. Insgesamt 36 Feuerwehren sind am späten Mittwochnachmittag im Einsatz, um dem Feuer Herr zu werden. Die Anrainer wurden bereits über ihre Handys mittels Alert gewarnt. Aufgrund der sehr starken Rauchentwicklung wurden auch die Autofahrer gebeten, diese Strecke zu meiden. Auch die Rettungskräfte rüsten sich für einen möglichen Einsatz und stehen bereit.

Warnungen auch über Facebook
In den sozialen Medien überschlagen sich die Meldungen mit Fotos, Videos und Appellen, auf sich aufzupassen. Bis nach Wiener Neustadt ist die Rauchsäule zu sehen.

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