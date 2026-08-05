Zweite Hitzewelle des Jahres noch nicht vorbei

Der neue Allzeit-Hitzerekord mit 41 Grad, der am Dienstag in Wien-Stammersdorf gemessen worden ist, markiert laut Meteorologen den Höhepunkt der zweiten Hitzewelle des Jahres. Aber auch wenn das Thermometer nicht mehr 41 Grad Celsius anzeigt, wird es auch am heutigen Mittwoch – vor allem im Osten – nur unwesentlich kühler. krone.at begleitet Sie auch durch diesen schweißtreibenden Tag mit einem Live-Überblick.
Diese extremen Temperaturen sind laut einer meteorologischen Einschätzung von „Tauernwetter“ der großen Trockenheit geschuldet: Da kaum mehr Wasser aus den Böden verdampfen kann, fehle der kühlende Effekt. Wenn Wasser verdunstet, entziehe dies der Luft Energie und bremse die Erwärmung, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Diese Verdunstungsabkühlung bleibe mittlerweile im Osten fast vollkommen aus. Zudem wird die Situation auch zunehmend für die Landwirtschaft kritisch.
Der Hitze-Check zeigt, wie sich die Lage in den nächsten Tagen entwickeln wird:
Die wichtigsten Meldungen in aller Kürze:
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