Zweite Hitzewelle des Jahres noch nicht vorbei

Der neue Allzeit-Hitzerekord mit 41 Grad, der am Dienstag in Wien-Stammersdorf gemessen worden ist, markiert laut Meteorologen den Höhepunkt der zweiten Hitzewelle des Jahres. Aber auch wenn das Thermometer nicht mehr 41 Grad Celsius anzeigt, wird es auch am heutigen Mittwoch – vor allem im Osten – nur unwesentlich kühler. krone.at begleitet Sie auch durch diesen schweißtreibenden Tag mit einem Live-Überblick.