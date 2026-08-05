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Nach Allzeit-Rekord

Zweite Hitzewelle des Jahres noch nicht vorbei

Österreich
05.08.2026 07:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der neue Allzeit-Hitzerekord mit 41 Grad, der am Dienstag in Wien-Stammersdorf gemessen worden ist, markiert laut Meteorologen den Höhepunkt der zweiten Hitzewelle des Jahres. Aber auch wenn das Thermometer nicht mehr 41 Grad Celsius anzeigt, wird es auch am heutigen Mittwoch – vor allem im Osten – nur unwesentlich kühler. krone.at begleitet Sie auch durch diesen schweißtreibenden Tag mit einem Live-Überblick.

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Diese extremen Temperaturen sind laut einer meteorologischen Einschätzung von „Tauernwetter“ der großen Trockenheit geschuldet: Da kaum mehr Wasser aus den Böden verdampfen kann, fehle der kühlende Effekt. Wenn Wasser verdunstet, entziehe dies der Luft Energie und bremse die Erwärmung, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Diese Verdunstungsabkühlung bleibe mittlerweile im Osten fast vollkommen aus. Zudem wird die Situation auch zunehmend für die Landwirtschaft kritisch.

Der Hitze-Check zeigt, wie sich die Lage in den nächsten Tagen entwickeln wird:

Nach dem Allzeit-Rekord für Österreich gehen die Temperaturen ganz langsam zurück. Aber heiß ...
Nach dem Allzeit-Rekord für Österreich gehen die Temperaturen ganz langsam zurück. Aber heiß bleibt es dennoch.(Bild: Martin A. Jöchl)

Die wichtigsten Meldungen in aller Kürze:

  • Neben dem Allzeit-Rekord, der in Wien-Stammersdorf gemessen wurde, wurde an neun weiteren Wetterstationen in Österreich der Vierziger geknackt, 51 Stationen (auch eine in Vorarlberg) verzeichneten laut der Unwetterzentrale uwz neue Allzeit-Rekorde, 101 Stationen Monatsrekorde für den August.
  • Die Rufe nach einem Hitzegipfel werden immer lauter, aber: Zu viele Beteiligte sind aktuell auf Urlaub. Statt des Klimagipfels gibt es nur einen Arbeitskreis.
  • Zwar ist der Waldbrand in der Wiener Lobau mittlerweile unter Kontrolle,  die Gefahr ist allerdings noch nicht gebannt. Der Einsatz wird laut der Wiener Berufsfeuerwehr voraussichtlich noch einige Zeit andauern.
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