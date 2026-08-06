Skurrilitäten in der Red Bull Arena häufen sich

Eine Absage wegen orkanartiger Böen mit Spitzen bis zu 120 km/h, Unterbrechungen aufgrund von Ausschreitungen von Auswärtsfans oder ein Stromausfall, der für eine zehnminütige Verzögerung sorgte – in der Bullen-Arena zu Salzburg gab es im Laufe der Jahre bereits einige Skurrilitäten zu beobachten.
„Das wäre was für Luca Karl, aber nicht für die Bullen“, nahm ein Kollege den gestrigen Regenguss über der EM-Arena in Wals-Siezenheim mit Humor. Während das Schwimm-Ass in Paris um Spitzenplätze kämpft, wollten die Kicker sich eine tolle Ausgangslage für das Rückspiel in Pafos erkämpfen. Als der Himmel seine Schleusen öffnete, gab es aber kein Halten mehr. Nach einer Viertelstunde wurde das Spiel für zwei Stunden (!) unterbrochen, ehe es fortgesetzt werden konnte.
Geübte Stadionbesucher und eingefleischte Bullen-Fans wissen, dass es nicht die erste Kuriosität in der Bullen-Arena war. Ein „Krone“-Rückblick:
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