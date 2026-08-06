Skurrilitäten in der Red Bull Arena häufen sich

„Das wäre was für Luca Karl, aber nicht für die Bullen“, nahm ein Kollege den gestrigen Regenguss über der EM-Arena in Wals-Siezenheim mit Humor. Während das Schwimm-Ass in Paris um Spitzenplätze kämpft, wollten die Kicker sich eine tolle Ausgangslage für das Rückspiel in Pafos erkämpfen. Als der Himmel seine Schleusen öffnete, gab es aber kein Halten mehr. Nach einer Viertelstunde wurde das Spiel für zwei Stunden (!) unterbrochen, ehe es fortgesetzt werden konnte.