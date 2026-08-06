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Orkan, kein Strom & Co

Skurrilitäten in der Red Bull Arena häufen sich

Sport
06.08.2026 22:06
Zwei Stunden wurde das Spiel zwischen Salzburg und Pafos unterbrochen.
Zwei Stunden wurde das Spiel zwischen Salzburg und Pafos unterbrochen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Eine Absage wegen orkanartiger Böen mit Spitzen bis zu 120 km/h, Unterbrechungen aufgrund von Ausschreitungen von Auswärtsfans oder ein Stromausfall, der für eine zehnminütige Verzögerung sorgte – in der Bullen-Arena zu Salzburg gab es im Laufe der Jahre bereits einige Skurrilitäten zu beobachten.

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„Das wäre was für Luca Karl, aber nicht für die Bullen“, nahm ein Kollege den gestrigen Regenguss über der EM-Arena in Wals-Siezenheim mit Humor. Während das Schwimm-Ass in Paris um Spitzenplätze kämpft, wollten die Kicker sich eine tolle Ausgangslage für das Rückspiel in Pafos erkämpfen. Als der Himmel seine Schleusen öffnete, gab es aber kein Halten mehr. Nach einer Viertelstunde wurde das Spiel für zwei Stunden (!) unterbrochen, ehe es fortgesetzt werden konnte.

Geübte Stadionbesucher und eingefleischte Bullen-Fans wissen, dass es nicht die erste Kuriosität in der Bullen-Arena war. Ein „Krone“-Rückblick:

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  •  1. März 2008: Sturmtief „Emma“ erzwang die Absage des Westderbys gegen Wacker Innsbruck. Vier Tage später siegten die Bullen durch Tore von Sasa Ilic und Marc Janko (Elfer) mit 2:0.
  • 20. März 2014: Im Europa-League-Duell mit Basel spielte die Elf von Roger Schmidt in Überzahl und ging durch Jonatan Soriano in Führung, als die Gäste-Fans durch Undiszipliniertheiten einen Unterbruch erzwangen. 13 Minuten später ging es weiter, die Bullen waren danach aber von der Rolle und verloren mit 1:2. Durch das Hinspiel-0:0 ging das Abenteuer jäh zu Ende.
  •  8. August 2018: Salzburg führte gegen Shkendija durch Munas Dabbur (2) und Diadie Samassekou (Premierentor für Salzburg) mit 3:0, als kurz vor Schluss ein Stromausfall für Aufsehen sorgte. Die Partie konnte fortgesetzt werden. Es blieb beim 3:0, obwohl Zlatko Junuzovic in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde.
  •  27. Februar 2020: Behörden sagten das Europa-League-Heimspiel gegen Frankfurt wegen einer Orkanwarnung – Böen mit Spitzen bis 120 km/h wurden vorhergesagt – ab. Tags darauf gab’s ein 2:2 (Andi Ulmer, Jerome Onguene), für die Bullen kam nach einem Hinspiel-1:4 das Aus.
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  •  13. September 2024: Das Ligaspiel gegen Klagenfurt wurde wegen starker Regenfälle abgesagt. Nachholtermin war der 14. Dezember: Oscar Gloukh, Dorgeles Nene und Bobby Clark sorgten für ein 3:0 – es war das letzte Spiel von Pep Lijnders als Bullen-Coach.
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