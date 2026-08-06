Wie Mörder Afaq K. nachts Opfer mit Kamera jagte

Er fand nachts in Wien seine wehrlosen Opfer. Filmte seine Gräueltaten mit – brutalste Misshandlungen an einem Obdachlosen und einem Burschen, und letztlich den Mord an einem jungen Mann. Das Psychogramm eines Täters, der sagt, dass er sich selbst nicht versteht.
Der junge Mann, der am 24. Februar 2026 – in Handschellen, flankiert von mehreren Justizwachebeamten – langsam einen Verhandlungssaal im zweiten Stock des Wiener Landesgerichts betritt, wirkt fast ein wenig schwerfällig. Mit seinem dichten, kinnlangen Haar, das sein Gesicht beinahe verdeckt; dem zu engen Sakko, den klobigen Schuhen, die er trägt.
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