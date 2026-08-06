Drei Steirer tüfteln an der idealen Boxershort

Schnelles Wachstum ist nicht das Ziel

Über 300 Dreiersets (um je knapp 45 Euro) wurden bisher verkauft, obwohl es kaum Marketingmaßnahmen gab. Ein schnelles Wachstum ist gar nicht das Ziel, betont Steiner: „Wir wollen die erste Auflage verkaufen, Feedback einholen und das Produkt dann verbessern.“ Vorgesehen ist vorerst nur ein Modell, eventuell aber in verschiedenen Versionen, etwa mit längeren oder kürzeren Beinen.