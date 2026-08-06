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2 Jahre lang getestet

Drei Steirer tüfteln an der idealen Boxershort

Steiermark
06.08.2026 20:00
Dominik Jöbstl (li.), Robert Haidl (Mitte) und Fabio Steiner wollen die bequemste Boxershort auf ...
Dominik Jöbstl (li.), Robert Haidl (Mitte) und Fabio Steiner wollen die bequemste Boxershort auf den Markt bringen.(Bild: About your balls)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Drei junge Steirer gründeten eine Textilfirma und tüftelten zwei Jahre lang an den bequemsten Boxershorts. Jetzt sind sie am Markt und sollen weiter verbessert werden. Schnelles Wachstum ist nicht das Ziel.

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Ausgewaschen, verzogen, vor allem aber unbequem: Boxershorts haben oft ein kurzes Leben. „Ab 30 Jahren wird Komfort aber immer wichtiger“, sagt Fabio Steiner. Der Steirer führt gemeinsam mit Dominik Jöbstl eine Social-Media-Marketing-Agentur in Graz – die beiden verkaufen nun auch, gemeinsam mit dem Grafikdesigner Robert Haidl (auch er führt eine eigene Agentur), online eigene Boxershorts unter dem Namen „About your balls“.

Zitat Icon

Wir hatten immer das Gefühl, dass es doch etwas Besseres geben muss als die klassische Baumwoll-Unterhose.

Fabio Steiner

Zwei Jahre lang hat man daran getüftelt, mehr als 30 verschiedene Stoffe getestet, zwölf verschiedene Prototypen ausprobiert. Den passenden Stoff lieferte schließlich der oberösterreichische Industrieriese Lenzing, die Fasern werden aus europäischem Buchenholz hergestellt und zeichnen sich durch weiche Haptik und Langlebigkeit aus. Unterstützung, gerade im Hinblick auf Schnitt, kam in der Entwicklungsphase von der Grazer Schneiderin Sarah Kohlendorfer.

Schneiderin Sarah Kohlendorfer hat bei der Entwicklung der Unterhose geholfen.
Schneiderin Sarah Kohlendorfer hat bei der Entwicklung der Unterhose geholfen.(Bild: Kohlendorfer/zVg)

Schnelles Wachstum ist nicht das Ziel
Über 300 Dreiersets (um je knapp 45 Euro) wurden bisher verkauft, obwohl es kaum Marketingmaßnahmen gab. Ein schnelles Wachstum ist gar nicht das Ziel, betont Steiner: „Wir wollen die erste Auflage verkaufen, Feedback einholen und das Produkt dann verbessern.“ Vorgesehen ist vorerst nur ein Modell, eventuell aber in verschiedenen Versionen, etwa mit längeren oder kürzeren Beinen.

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