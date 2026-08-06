TV-Star geht mit Kanzler Stocker hart ins Gericht

Dass er einiges zu hören kriegt, ist der Bundeskanzler Christian Stocker durchaus gewohnt. Am Donnerstag stellte er sich in Salzburg den Fragen der Bevölkerung. Doch die Kritik einer prominenten Stimme aus der Runde kam für den Politiker besonders unverhofft und blattelte Stocker ganz schön auf ...
Überpünktlich erreichte Bundeskanzler Christian Stocker am Donnerstagnachmittag die Mozartstadt. Er ist auf Tour, will mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen. Im Hotel Imlauer durften quer durch die Bank ausgewählte Bürger schließlich ihre Fragen an den Politiker stellen. Der Sicherheitscheck für die Fragenden war streng, der Zeitplan war straff.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.