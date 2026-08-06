LIVE ab 19 Uhr: Red Bull Salzburg gegen FC Pafos!

Baidoo wieder dabei

Salzburg ist mit Siegen in den Cup und die Bundesliga in die Saison gestartet und will das auch im dritten Bewerb schaffen. Röhl hat dafür auch wieder den zuletzt wechselwilligen Edmund Baidoo, der am Wochenende aus dem Kader gestrichen worden war, zur Verfügung. „Edi ist zurück, darüber sind wir alle froh. Er hat in den letzten zwei Tagen klar signalisiert, dass er ready ist, aufzulaufen“, erklärte der Trainer die Causa für beendet.