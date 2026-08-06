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LIVE ab 19 Uhr: Red Bull Salzburg gegen FC Pafos!

Europa League
06.08.2026 04:03
Gibt‘s für die Salzburger auch gegen den FC Pafos wieder etwas zu bejubeln?
Gibt‘s für die Salzburger auch gegen den FC Pafos wieder etwas zu bejubeln?(Bild: APA/JASMIN WALTER)
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Von krone Sport

Dritte Runde der Qualifikation zur Europa League: Der FC Red Bull Salzburg muss gegen den FC Pafos ran. Wir berichten live (siehe unten)!

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Hier der LIVETICKER:

Der Weg in eine europäische Ligaphase startet für Red Bull Salzburg mit einem Heimspiel gegen Pafos FC aus Zypern. Heute wollen die „Bullen“ im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League in Wals-Siezenheim vorlegen. Zuversichtlich stimmen die jüngsten Vorstellungen in Liga und Cup, doch vor Pafos sind die Salzburger von Trainer Danny Röhl gewarnt. Denn die Zyprer überraschten in der abgelaufenen Saison in der Champions League.

  „Für uns wird das auf jeden Fall eine Aufgabe“, wusste Röhl mit Blick auf den kommenden Gegner. Im Vorjahr hatte sich Pafos erfolgreich über drei Quali-Runden in die Ligaphase der Königsklasse gekämpft. In dieser gelangen Siege gegen Villarreal (1:0) und Slavia Prag (4:1) sowie Unentschieden gegen Olympiakos Piräus (0:0), Kairat Almaty (0:0) und AS Monaco (2:2). Mit neun Punkten wurde der Aufstieg nur knapp verpasst. In der Liga reichte es zu Tabellenrang vier, aufgrund des Cupsieges darf Pafos nun die Europa League anpeilen.

Baidoo wieder dabei
Salzburg ist mit Siegen in den Cup und die Bundesliga in die Saison gestartet und will das auch im dritten Bewerb schaffen. Röhl hat dafür auch wieder den zuletzt wechselwilligen Edmund Baidoo, der am Wochenende aus dem Kader gestrichen worden war, zur Verfügung. „Edi ist zurück, darüber sind wir alle froh. Er hat in den letzten zwei Tagen klar signalisiert, dass er ready ist, aufzulaufen“, erklärte der Trainer die Causa für beendet.

Edmund Baidoo
Edmund Baidoo(Bild: Andreas Tröster)

Beim Ligastart am Sonntag erkämpfte sich der Ex-Serienmeister ein Last-Minute-1:0 gegen Hartberg, insgesamt 28 Torschüsse standen am Ende auf dem Konto der überlegenen, aber ineffizienten Röhl-Elf. Beim Erstrundensieg im Cup in Oberwart (7:1) war sein Team noch treffsicherer gewesen. „Jeder Sieg am Anfang der Saison hilft, damit die Überzeugung wächst in allem, was wir tun“, sagte der Coach. Man könne jetzt von einem „guten Start“ sprechen, am Donnerstag soll daraus ein „erfolgreicher Start“ gemacht werden.

David Luiz führt Pafos an
Auf Pafos haben die Salzburger bereits ein Auge geworfen. In der zweiten Quali-Runde gelang gegen Hajduk Split nach einem Hinspiel-0:2 das Comeback, den Aufstieg gegen die Kroaten besiegelte das Team von Ricardo Sa Pinto mit einem 4:0 nach Verlängerung. „Wir haben die Duelle natürlich genau verfolgt und hatten bei beiden Spielen jemanden aus unserem Team vor Ort, um auch die Atmosphäre dort besser einschätzen zu können“, erzählte Röhl.

Danny Röhl
Danny Röhl(Bild: APA/JASMIN WALTER)

  Pafos sei „eine erfahrene Mannschaft, die wissen genau, was sie tun“. Zuletzt standen nur Spieler mit 25 Jahren oder älter in ihrer Startelf, angeführt werden die Zyprer vom 39-jährigen Brasilianer David Luiz, 2012 Champions-League-Sieger mit Chelsea. „Sie verstehen, ihre Stärken einzusetzen, kommen viel über die Flügel, sind sehr gut über Standardsituationen. Wenn wir unsere Intensität und Geschwindigkeit auf den Platz bekommen, dann können wir ihnen schon sehr weh tun“, erklärte Röhl.

Mit einem Heimsieg soll die Basis für eine angenehme Auswärtsreise nach Zypern gelegt werden. Das Retourmatch wird allerdings in Limassol ausgetragen. Überstehen die Salzburger die Hürde Pafos, ist eine Ligaphasen-Teilnahme fix. Im finalen Play-off würde es gegen den Verlierer der Champions-League-Qualifikationspaarung Mjällby AIF gegen Slovan Bratislava gehen. Slovan hat das Hinspiel in Schweden 2:1 gewonnen. Bei einem Scheitern wären auch die Gegner im Play-off der Conference League machbar, es würde der Sieger aus dem Duell FK Auda aus Lettland gegen Dinamo City aus Albanien warten.

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