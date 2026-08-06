Spanien-Star Rodri vor Wechsel zum FC Barcelona

Seit 2019 steht Rodri bei ManCity unter Vertrag. Sein dortiges Arbeitspapier läuft bis zum Sommer 2027. Mit den Citizens gewann er 2023 die Champions League und wurde insgesamt viermal englischer Meister. Zwischendurch schlug sich der Mittelfeldspieler auch immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen herum. Eine Verletzung am Kreuzband bremste ihn für den Großteil der Saison 2024/25 aus. Zuletzt musste sich Rodri einem Eingriff am Rücken unterziehen.