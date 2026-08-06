Spanien-Star Rodri vor Wechsel zum FC Barcelona

Fußball-Star Rodri steht vor dem Wechsel von Manchester City zum FC Barcelona!
Wie das Sportblatt „Mundo Deportivo“ aus Barcelona berichtet, gibt es zwar noch keine Einigung mit dem Kapitän von Weltmeister Spanien und offene Details, doch der 30-Jährige soll sich für den katalanischen Klub entschieden haben. Rodri ziehe es vor, zu Barca und nicht zu einem anderen Verein zu wechseln, schrieb die „New York Times“.
Auch der Transferexperte Fabrizio Romano schrieb von einem „grünen Licht“, das der als bester Spieler des WM-Turniers ausgezeichnete Profi nach einem Gespräch mit Barca-Sportdirektor Deco und Trainer Hansi Flick gegeben habe.
Ein offizielles Vertragsangebot liege bei Rodris Agenten und Barcelona habe Kontakt mit Rodris derzeitigem Verein Manchester City aufgenommen. Zuletzt hatten sich auch Berichte gehalten, dass es den Gewinner des Ballon d‘Or von 2024 zu Real Madrid ziehen könnte. Doch das scheint vom Tisch zu sein …
Seit 2019 steht Rodri bei ManCity unter Vertrag. Sein dortiges Arbeitspapier läuft bis zum Sommer 2027. Mit den Citizens gewann er 2023 die Champions League und wurde insgesamt viermal englischer Meister. Zwischendurch schlug sich der Mittelfeldspieler auch immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen herum. Eine Verletzung am Kreuzband bremste ihn für den Großteil der Saison 2024/25 aus. Zuletzt musste sich Rodri einem Eingriff am Rücken unterziehen.
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