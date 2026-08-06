Cyberangriff auf Wiener Schmuckhändler Frey Wille

Das genaue Ausmaß der Attacke ist noch Gegenstand von Untersuchungen. Aber was bereits jetzt feststeht: Vor allem Kontakt-, Vertrags-, Kommunikations- und Abrechnungsdaten dürften betroffen sein. Spezialisten aus den Bereichen Cybersecurity und IT-Forensik haben bereits die Arbeit aufgenommen, wie das 1951 gegründete und seit 1990 stark international expandierende Traditionsunternehmen am Donnerstagabend mitteilte.