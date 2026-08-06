Vinicius Jr. verlängert bei Real Madrid bis 2032

Ex-Weltfußballer Vinicius Junior hat seinen Vertrag bei Real Madrid langfristig verlängert! Der Brasilianer bleibt bis 2032, wie der spanische Spitzenklub mitteilte …
Der 26-Jährige, der im Alter von 18 Jahren zu Real gewechselt war, entschied sich ein Jahr vor dem Ende seines momentanen Engagements für den Verbleib bei den von Rückkehrer José Mourinho trainierten Königlichen.
Kein Arsenal-Wechsel
Zuletzt soll der englische Meister Arsenal an seiner Verpflichtung interessiert gewesen sein.
In seiner Real-Laufbahn bestritt Vinicius bisher 375 Spiele. Dabei erzielte er 128 Treffer und gewann unter anderem zweimal die Champions League und drei spanische Meisterschaften.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.