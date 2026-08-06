Knoll bei EM Achter vom Turm ++ Lotfi auf Rang 12!

„Insgesamt war das eine sehr starke EM von uns!“

Im Synchron-Bewerb hatte er mit Lotfi Rang sieben erreicht, vom 3-m-Brett war Nikolaj Schaller an neunter Stelle ebenfalls ein Top-Ten-Platz gelungen. „Insgesamt war das eine sehr starke EM von uns. Zu dritt haben wir drei Finale erreicht und eine gute Platzierung im direkten Synchron-Finale geschafft“, sagte Knoll.