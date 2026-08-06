Knoll bei EM Achter vom Turm ++ Lotfi auf Rang 12!

Die Österreicher Anton Knoll und Dariush Lotfi haben in Paris zum Abschluss der Wassersprung-EM-Bewerbe vom 10-m-Turm die Ränge acht und zwölf belegt!
Der Vorjahresdritte Knoll lag am Donnerstag zur Hälfte des Finales auf Platz fünf, ein verpatzter vierter Sprung warf ihn aber zurück. Der Wiener kam auf 395,20 Punkte, sein Rückstand auf die Medaillenränge war groß. Lotfi erreichte am Ende des Final-Feldes 352,55. Gold ging mit 524,20 Punkten an den Russen Ruslan Ternowoi.
„Es war ein superspannendes Finale, ein super Wettkampf. Ich habe am Anfang eine gute Leistung gezeigt und am Ende dann leider etwas ausgelassen. Und das muss ich sagen, ärgert mich sehr, weil ich weit nach vorne hätte kommen können“, sagte Knoll.
„Insgesamt war das eine sehr starke EM von uns!“
Im Synchron-Bewerb hatte er mit Lotfi Rang sieben erreicht, vom 3-m-Brett war Nikolaj Schaller an neunter Stelle ebenfalls ein Top-Ten-Platz gelungen. „Insgesamt war das eine sehr starke EM von uns. Zu dritt haben wir drei Finale erreicht und eine gute Platzierung im direkten Synchron-Finale geschafft“, sagte Knoll.
Im Vorjahr hatte er in Antalya mit Bronze Österreichs erste EM-Einzelmedaille bei den Männern vom Turm seit 1931 geholt.
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