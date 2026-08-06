Marco Kasper: „Brenne fürs Eishockey wie mit 16!“

Den NHL-Traum hat er sich längst erfüllt – doch Marco Kasper will mehr. Das Kärntner Eishockey-Ass gab im Sommertraining alles, steht vor seinem (vorläufig) letzten Vertragsjahr mit den Detroit Red Wings. Mit der „Krone“ sprach er über Heimat, Luxus, spannenden Begegnungen und seine Leidenschaft Golf.
„Krone“: Marco, du lebst in Detroit, die Familie deiner Freundin Tyra in Schweden, du stammst aus Klagenfurt. Wo fühlst du dich eigentlich zu Hause?
Marco Kasper: Ich bin ein Typ, der sich überall wohlfühlen kann. Im Sommer liebe ich es natürlich in Klagenfurt. Wir schauen gerade auf den Wörthersee, das ist einfach extrem schön. Aber ich bin auch gerne in Schweden. Und in den USA zu leben, ist ebenfalls sehr lässig.
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