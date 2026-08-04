Schon am Morgen 30 Grad: Fällt heute Hitzerekord?

Mit dem heutigen Dienstag steht uns der voraussichtlich heißeste Tag der aktuellen Hitzewelle bevor. Im Osten des Landes wurde die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen, teils werden Temperaturen über 40 Grad erwartet. Im „Krone“-Ticker lesen Sie live mit, wie Österreich durch diesen Glutzhitzetag kommt. Lassen Sie uns gemeinsam schwitzen!