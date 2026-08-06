LIVE ab 19.30 Uhr: Beitar Jerusalem gegen Austria!

Weissman stürmt für Beitar

Beitar hat sich in der zweiten Qualifikationsrunde etwas überraschend gegen AEK Larnaka im Elfmeterschießen durchgesetzt. Der sechsfache nationale Meister „ist eine Mannschaft, die in Ballbesitz sehr kombinativ und mutig auftritt und gleichzeitig sehr aggressiv gegen den Ball agiert. Wir müssen eine gute Mischung finden und sehr klar in unseren Aktionen sein“, erklärte Helm. Bekanntester Spieler im Team von Almog Cohen ist Shon Weissman. Der 30-jährige Stürmer war während seiner Zeit beim WAC in der Saison 2019/20 Torschützenkönig in Österreich und wechselte im Sommer von Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz in seine Heimat zurück.