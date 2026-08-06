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LIVE ab 19.30 Uhr: Beitar Jerusalem gegen Austria!

Conference League
06.08.2026 04:03
Kann Samuel Şahin-Radlinger den Austria-Kasten heute „sauber“ halten?
Kann Samuel Şahin-Radlinger den Austria-Kasten heute „sauber“ halten?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dritte Runde der Qualifikation zur Conference League: Der FK Austria Wien muss auswärts gegen Beitar Jerusalem ran. Wir berichten live (siehe unten)!

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Hier der LIVETICKER:

Nach dem verpatzten Start in die heimische Bundesliga will Austria Wien international wieder ein anderes Gesicht zeigen. Beitar Jerusalem ist die vorletzte Hürde auf dem Weg in die angepeilte Gruppenphase der Conference League, im Hinspiel heute in Ploiesti soll der Grundstein zum Aufstieg gelegt werden. Die Austria kann dabei wieder auf Aleksandar Dragovic setzen, der nach überstandener Gehirnerschütterung einsatzbereit ist.

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Die Austria ist mit einem 2:0 und 3:1 gegen Liepaja erfolgreich in den Europacup eingestiegen, gegen den WAC setzte es am Wochenende mit einem 0:3 aber einen heftigen Dämpfer. „Wir haben oft zu ungenau gespielt und in einzelnen Situationen - vor allem bei den Gegentoren – nicht konsequent genug verteidigt“, resümierte Trainer Stephan Helm. Am Donnerstag soll der routinierte Abwehrchef Dragovic mithelfen, der Defensive wieder mehr Stabilität zu verleihen. Dafür fehlt der leicht angeschlagene Stürmer Johannes Eggestein.

Stephan Helm
Stephan Helm(Bild: GEPA)

Weissman stürmt für Beitar
Beitar hat sich in der zweiten Qualifikationsrunde etwas überraschend gegen AEK Larnaka im Elfmeterschießen durchgesetzt. Der sechsfache nationale Meister „ist eine Mannschaft, die in Ballbesitz sehr kombinativ und mutig auftritt und gleichzeitig sehr aggressiv gegen den Ball agiert. Wir müssen eine gute Mischung finden und sehr klar in unseren Aktionen sein“, erklärte Helm. Bekanntester Spieler im Team von Almog Cohen ist Shon Weissman. Der 30-jährige Stürmer war während seiner Zeit beim WAC in der Saison 2019/20 Torschützenkönig in Österreich und wechselte im Sommer von Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz in seine Heimat zurück.

Helm freut sich jedenfalls auf die Herausforderung im rumänischen Ploiesti, wo der israelische Vizemeister seine Europacup-Heimspiele austrägt. „Internationale Spiele haben immer einen ganz anderen Flair als das Tagesgeschäft und bieten jedem einzelnen Spieler und dem gesamten Verein die Möglichkeit, sich zu zeigen. Wir wollen uns dort von unserer besten Seite präsentieren. Unsere Spieler – ob jung oder alt – können in solchen internationalen Duellen wertvolle Erfahrungen sammeln, die für ihre Entwicklung viel wert sind“, sagt der Austria-Trainer.

Das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde steigt nächsten Donnerstag in Wien, im Play-off würde Sporting Braga oder Dinamo Minsk warten.

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