LIVE ab 18 Uhr: Rapid muss auswärts bei Paide ran

Einzelne Rapidler mehr wert als Gegner

„Es ist zu erwarten, dass wir auf einen sehr tief stehenden Gegner treffen, der gegen Zira, ein Team, das trotz des Ausscheidens einen starken Eindruck machte, manchmal mit einer Sechser-Kette in der Defensive agierte“, erläuterte Hoff Thorup. In der Offensive der Esten gelte es, auf den 35-jährigen Henri Anier zu achten. Der 104-fache Teamstürmer aus Estland fixierte mit dem 1:1-Ausgleich im Rückspiel gegen Zira auch den Aufstieg. Mit Blick auf den Marktwert hinken die Esten klar hinterher, mit Nikolaus Wurmbrand, Romeo Amane (je 5 Mio. Euro) und Serge-Philippe Raux-Yao (4 Mio.) gibt es gleich drei Rapidler, die jeweils mehr wert sind als das gesamte Team des Gegners zusammen (3,85 Mio.).