So reinigen Sie Ihr Obst und Gemüse richtig

Obst und Gemüse sind gesund – vorausgesetzt, man wäscht es vor dem Verzehr auch gründlich. Doch genau daran scheitert es oftmals. Denn während sich die meisten Menschen der Gesundheitsrisiken bewusst sind, die rohes Fleisch und Fisch mit sich bringen können, halten viele Gurke, Paprika & Co. vom Feld bzw. aus dem Gewächshaus für „sicher“.