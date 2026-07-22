So reinigen Sie Ihr Obst und Gemüse richtig

Mehr als 1644 Infizierte – das ist die aktuelle Bilanz eines mehrere Bundesstaaten übergreifenden Cyclospora-Ausbruchs in den USA. Der Darmparasit, der wässrigen Durchfall verursachen kann, dürfte bisherigen Erkenntnissen der Gesundheitsbehörde CDC zufolge über geschnittenen Eisbergsalat in den Einzelhandel und die Gastronomie gelangt sein. Damit es Ihnen nicht ähnlich ergeht, verraten wir Ihnen, wie Sie Ihr Obst und Gemüse richtig waschen.
Obst und Gemüse sind gesund – vorausgesetzt, man wäscht es vor dem Verzehr auch gründlich. Doch genau daran scheitert es oftmals. Denn während sich die meisten Menschen der Gesundheitsrisiken bewusst sind, die rohes Fleisch und Fisch mit sich bringen können, halten viele Gurke, Paprika & Co. vom Feld bzw. aus dem Gewächshaus für „sicher“.
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