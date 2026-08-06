„In der Wohnung war es verraucht und stockfinster“

Mieter ins Freie getragen

Die Florianis brachen die Tür auf, dort schlugen ihnen schon im Vorzimmer Flammen entgegen. „Der Atemschutztrupp hat einen Löschstoß abgegeben, ist dann ins Innere der Wohnung vorgedrungen. Im Wohnzimmer haben wir den Mieter liegend gefunden. Er war noch bei Bewusstsein und wurde ins Freie getragen, während der Bergung wurde er aber ohnmächtig“, so Wögerbauer.