Sportboss Katzer: „Fahren superhappy nach Hause“

Rapid hat ohne spielerisch zu überzeugen im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der Conference League in Estland bei Paide erst im Finish einen 4:1-(1:1)-Sieg eingefahren und damit das Tor zum Play-off weit aufgestoßen. Sport-Boss Markus Katzer ist „superhappy“! Hier die Stimmen zum Spiel ...
Markus Katzer (Geschäftsführer Sport): „Wenn man 4:1 auswärts gewinnt, muss man ein Stück weit zufrieden sein. Dass man relativ früh in Führung gegangen ist, hat uns in die Karten gespielt, trotzdem hatten wir Phasen, wo wir ein bisschen die Kontrolle verloren haben. Insgesamt muss man sagen, es war ein sehr, sehr kontrolliertes Spiel. Wir haben den Gegner richtig müde gespielt. Durch die Wechsel haben wir nochmal einen Step nach vorne gemacht, wir können richtig Qualität bringen. Wir hatten extrem viel Ballbesitz und haben im Gegenpressing immer wieder den Ball gewonnen und somit haben wir das Spiel so vorbereitet, dass wir in den letzten 15 Minuten die Möglichkeit hatten, noch drei Tore zu machen. Deshalb ist der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung und wir fahren superhappy nach Hause.“
Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Wenn wir so viel den Ball haben wie heute, sind die meisten Mannschaften am Ende müde. Sie hatten nicht viel den Ball und mussten viel laufen. Die ersten 75 Minuten waren der Grund, warum wir im Finish viel Platz hatten. Wir wussten, dass die Räume größer werden. Wir können derzeit rotieren und frische Kräfte bringen, die uns nochmals einen Push bringen. Wir haben gesagt, wir dürfen nicht mit zu vielen Leuten zu offensiv werden, das ist vielleicht der Grund, warum wir in der ersten Halbzeit nicht so viele Chancen hatten“.
Nicolas Bajlicz (Rapid-Spieler): „Wir sind gut reingestartet mit dem Tor. Aber ähnlich wie in Altach haben wir verpasst, das 2:0 zu machen, und haben den Ausgleich bekommen. Die Leute, die von der Bank gekommen sind, haben guten Schwung reingebracht.“
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