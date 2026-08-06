Sportboss Katzer: „Fahren superhappy nach Hause“

Markus Katzer (Geschäftsführer Sport): „Wenn man 4:1 auswärts gewinnt, muss man ein Stück weit zufrieden sein. Dass man relativ früh in Führung gegangen ist, hat uns in die Karten gespielt, trotzdem hatten wir Phasen, wo wir ein bisschen die Kontrolle verloren haben. Insgesamt muss man sagen, es war ein sehr, sehr kontrolliertes Spiel. Wir haben den Gegner richtig müde gespielt. Durch die Wechsel haben wir nochmal einen Step nach vorne gemacht, wir können richtig Qualität bringen. Wir hatten extrem viel Ballbesitz und haben im Gegenpressing immer wieder den Ball gewonnen und somit haben wir das Spiel so vorbereitet, dass wir in den letzten 15 Minuten die Möglichkeit hatten, noch drei Tore zu machen. Deshalb ist der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung und wir fahren superhappy nach Hause.“