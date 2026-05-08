Die erste Nacht im fremden Bett ist meist unruhig

Das Bett kann noch so gemütlich sein: Die erste Nacht darin verläuft oft schlecht und lässt uns erschöpft wieder aufwachen. Der Grund liegt in unserer „Denkzentrale“: „In einer neuen Umgebung bleibt unser Gehirn vorsichtig“, erklärt dazu Schlafmediziner und Neurologe Dr. Michael Saletu. Statt komplett abzuschalten, läuft im Hintergrund eine Art „Nachtwache“ mit.