„Ich würde gerne bei der Wiener Austria bleiben“

Die leichte Verkühlung samt Halsweh und Schnupfen hat er hinter sich. Während am Mittwoch sowie am Donnerstag noch pausiert wurde, steigt Philipp Wiesinger am Freitag wieder ins Training ein. Rechtzeitig vor dem Derby am Sonntag in Hütteldorf. Das sich der Verteidiger nicht entgehen lassen will, weil es sein letztes sein könnte.