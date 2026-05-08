„Ich würde gerne bei der Wiener Austria bleiben“

Verteidiger Philipp Wiesinger meldet sich für das Derby rechtzeitig fit. Sein Vertrag läuft bei den Violetten im Sommer aus, letzte Chance für einen Wechsel ins Ausland.
Die leichte Verkühlung samt Halsweh und Schnupfen hat er hinter sich. Während am Mittwoch sowie am Donnerstag noch pausiert wurde, steigt Philipp Wiesinger am Freitag wieder ins Training ein. Rechtzeitig vor dem Derby am Sonntag in Hütteldorf. Das sich der Verteidiger nicht entgehen lassen will, weil es sein letztes sein könnte.
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