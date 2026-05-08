So billig gab es den Titel in Liga zwei noch nie

Folgt heute (18) der finale Schritt in die Bundesliga? Die Lustenauer Austria kann mit einem Sieg in Salzburg den Wiederaufstieg schon eine Runde vor Schluss fixieren und dann in der Heimat die große Meister-Party steigen lassen. Fix ist, dass noch nie so wenige Zähler für den Titel in der 2. Liga reichten, wie in dieser Saison.