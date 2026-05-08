Hotel verbietet Urlauberinnen Burkini am Pool

Gleich zu Urlaubsbeginn gerieten zwei Schwestern aus Oberösterreich mit Hotelbetreibern aus Salzburg in Streit. Grund: Die Geschwister wollten im Burkini den Poolbereich nutzen, was der Tourismusbetrieb aber untersagte. Während dieser Fall vor Gericht landete, gehen Hoteliers in Oberösterreich entspannter mit dem Thema um.
Sprichwörtlich ins Wasser fiel der Urlaubsstart für zwei Geschwister aus Oberösterreich in einem Salzburger Hotel. Denn als eine der Schwestern an der Rezeption sagte, sie müsse nur noch schnell ihren Burkini aus dem Auto holen, meinte die Rezeptionistin, dass dieser im hoteleigenen Pool verboten sei. Wie die „Salzburger Nachrichten“ berichteten, zeigten die Schwestern den Vorfall an.
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