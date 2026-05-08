Hotel verbietet Urlauberinnen Burkini am Pool

Sprichwörtlich ins Wasser fiel der Urlaubsstart für zwei Geschwister aus Oberösterreich in einem Salzburger Hotel. Denn als eine der Schwestern an der Rezeption sagte, sie müsse nur noch schnell ihren Burkini aus dem Auto holen, meinte die Rezeptionistin, dass dieser im hoteleigenen Pool verboten sei. Wie die „Salzburger Nachrichten“ berichteten, zeigten die Schwestern den Vorfall an.