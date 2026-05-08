Fußballverband zieht für Strabag aus Zentrale aus

Die Strabag übernimmt laut „Krone“-Infos in wenigen Wochen die Geschäftsstelle des Kärntner Fußballverbandes in Klagenfurt. Eine neue Bleibe wird noch gesucht. So geht‘s mit dem KFV weiter, so schnell muss man raus – und das sind die Details des Deals, der Millionen hätte bringen können. . .