Jede zweite Frau erlebt Müdigkeit als Dauerzustand

Ein Teil sagte, die anhaltende Erschöpfung bereits ärztlich abgeklärt zu haben. Dabei fühlten sich die Befragten (54 Prozent) mit ihrem Problem tendenziell nicht ernst genommen. So wurde etwa gesagt, dass dies in ihrer Lebenssituation „normal“ sei. Oft wurden psychische oder hormonelle Faktoren als Ursache angeführt. Viele Frauen würden erleben, dass sie Müdigkeit und Erschöpfung auszuhalten hätten, sagte Tina Werner von Pure Encapsulations. Besonders deutlich sei die Belastung bei den 30- bis 44-Jährigen.