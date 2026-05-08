Wanderer starben bei Vulkanausbruch in Indonesien

Der Vulkanausbruch ereignete sich auf der Insel Halmahera. Zwei Todesopfer stammen demnach aus dem Ausland. Nach dem Ausbruch des Vulkans Dukono stieg eine hohe Aschewolke in den Himmel auf. Wegen einer verstärkten Aktivität des Vulkans war das Gebiet rund um den Dukono im April für Besucher gesperrt worden.