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Trotzten Warnungen

Wanderer starben bei Vulkanausbruch in Indonesien

Ausland
08.05.2026 09:49
Einsatzkräfte suchten rund um den Vulkan Dukono nach Vermissten.
Einsatzkräfte suchten rund um den Vulkan Dukono nach Vermissten.(Bild: EPA/BASARNAS / HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trotz Warnungen vor dem Vulkan sind Wanderer in Indonesien zu einer Tour in dem Risikogebiet aufgebrochen – mindestens drei der Sportler kamen nach einem Ausbruch ums Leben. Zehn weitere Wanderer werden nach Polizeiangaben vermisst.

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Der Vulkanausbruch ereignete sich auf der Insel Halmahera. Zwei Todesopfer stammen demnach aus dem Ausland. Nach dem Ausbruch des Vulkans Dukono stieg eine hohe Aschewolke in den Himmel auf. Wegen einer verstärkten Aktivität des Vulkans war das Gebiet rund um den Dukono im April für Besucher gesperrt worden.

Eine hohe Aschewolke stieg über dem Vulkan auf.
Eine hohe Aschewolke stieg über dem Vulkan auf.(Bild: EPA/PVMBG / HANDOUT)

Indonesien liegt mit seinen fast 130 aktiven Vulkanen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.

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