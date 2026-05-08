Trotzten Warnungen
Wanderer starben bei Vulkanausbruch in Indonesien
Von krone.at
Trotz Warnungen vor dem Vulkan sind Wanderer in Indonesien zu einer Tour in dem Risikogebiet aufgebrochen – mindestens drei der Sportler kamen nach einem Ausbruch ums Leben. Zehn weitere Wanderer werden nach Polizeiangaben vermisst.
Der Vulkanausbruch ereignete sich auf der Insel Halmahera. Zwei Todesopfer stammen demnach aus dem Ausland. Nach dem Ausbruch des Vulkans Dukono stieg eine hohe Aschewolke in den Himmel auf. Wegen einer verstärkten Aktivität des Vulkans war das Gebiet rund um den Dukono im April für Besucher gesperrt worden.
Indonesien liegt mit seinen fast 130 aktiven Vulkanen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoßen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.
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