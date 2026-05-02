Wechseljahre rauben Frauen und Männern den Schlaf

Plötzlich hellwach um drei Uhr früh? In den Wechseljahren wird guter Schlaf für viele Frauen und Männer (ja, auch Männer kommen in die Wechseljahre!) zur Herausforderung. Hitzewallungen, Grübeln und Atemaussetzer treten gehäuft auf. OÄ Dr. Angelika Kugi berichtet über Hormonveränderungen, Schlafatemstörungen und den richtigen Therapiezeitpunkt.
Schlecht schlafen gehört für viele Frauen in den Wechseljahren plötzlich zum Alltag. Die meisten haben bis dahin immer tief und fest geschlummert. Gleichsam von einem Tag auf den anderen liegen sie nachts plötzlich wach, wälzen sich hin und her oder werden von Hitzewallungen aus dem Schlaf gerissen. Doch warum ist das gerade im Klimakterium (Wechseljahre) so häufig?
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