Wechseljahre rauben Frauen und Männern den Schlaf

Schlecht schlafen gehört für viele Frauen in den Wechseljahren plötzlich zum Alltag. Die meisten haben bis dahin immer tief und fest geschlummert. Gleichsam von einem Tag auf den anderen liegen sie nachts plötzlich wach, wälzen sich hin und her oder werden von Hitzewallungen aus dem Schlaf gerissen. Doch warum ist das gerade im Klimakterium (Wechseljahre) so häufig?