Nebenschauplätze erschweren roten Abstiegskampf

Abseits der Krimis im nervenzerfetzenden Abstiegskampf und vor dem Duell gegen Altach am Samstag müssen sich die GAK-Verantwortlichen mit einigen Nebenschauplätzen herumschlagen, über die vielerorts nur ungläubig die Köpfe geschüttelt werden.
Die internen Dissonanzen zwischen zwei roten Fan-Gruppierungen, die sich über die Ausrichtung der „Kurve“ in die Haare geraten sind, zwangen den Klub sogar, offiziell darauf hinzuweisen, dass es derzeit Wichtigeres gibt. Immerhin hängen am Überleben der Mannschaft in der Bundesliga ja einige berufliche Existenzen. Das ist anders als in der Politik, knurren einige heimlich, wo Mitarbeiter auch nach einer verlorenen Wahl des „Chefs“ beruflich aufgefangen werden.
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