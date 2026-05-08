Nebenschauplätze erschweren roten Abstiegskampf

Die internen Dissonanzen zwischen zwei roten Fan-Gruppierungen, die sich über die Ausrichtung der „Kurve“ in die Haare geraten sind, zwangen den Klub sogar, offiziell darauf hinzuweisen, dass es derzeit Wichtigeres gibt. Immerhin hängen am Überleben der Mannschaft in der Bundesliga ja einige berufliche Existenzen. Das ist anders als in der Politik, knurren einige heimlich, wo Mitarbeiter auch nach einer verlorenen Wahl des „Chefs“ beruflich aufgefangen werden.