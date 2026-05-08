So anders war der Song Contest vor 50 Jahren

Keine Spur von Ruhestand: Hans Kreuzmayr alias Waterloo sprüht auch mit 80 noch vor Energie, Wärme und Geschichten. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt die Song Contest-Legende von seinem Leben im Burgenland, seiner Liebe zur Natur, besonderen Erinnerungen an den ESC – und warum früher hinter der Bühne vieles entspannter war als heute.
Vor 50 Jahren stand der gebürtige Altheimer Hans Kreuzmayr alias Waterloo gemeinsam mit Robinson beim damaligen „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ – heute besser bekannt als Eurovision Song Contest – für Österreich auf der Bühne. Mit „My Little World“ sang sich das Duo 1976 in die internationale Songcontest-Welt.
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