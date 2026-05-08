So anders war der Song Contest vor 50 Jahren

Keine Spur von Ruhestand: Hans Kreuzmayr alias Waterloo sprüht auch mit 80 noch vor Energie, Wärme und Geschichten. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt die Song Contest-Legende von seinem Leben im Burgenland, seiner Liebe zur Natur, besonderen Erinnerungen an den ESC – und warum früher hinter der Bühne vieles entspannter war als heute.