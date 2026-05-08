Gegenwind nach Aktivisten-Vortrag an Volksschule

Wo kommt unser Schnitzerl her – und wie erklärt man das einem Sechsjährigen altersgerecht? Fragen wie diese stehen nach dem „Krone“-Bericht über den Besuch von Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) in der Volksschule Guntersdorf im Bezirk Hollabrunn im Zentrum heftiger Debatten.