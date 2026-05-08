Gegenwind nach Aktivisten-Vortrag an Volksschule

Der „Krone“-Bericht über den Besuch des Vereins gegen Tierfabriken an einer niederösterreichischen Volksschule sorgt für Wirbel. Auch die Politik meldete sich zu Wort: „Das geht am Bildungsauftrag vorbei.“
Wo kommt unser Schnitzerl her – und wie erklärt man das einem Sechsjährigen altersgerecht? Fragen wie diese stehen nach dem „Krone“-Bericht über den Besuch von Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) in der Volksschule Guntersdorf im Bezirk Hollabrunn im Zentrum heftiger Debatten.
Wie berichtet, hatten sich Eltern über die eingesetzten Methoden mit blutigen Bildern und drastischen Sagern aufgeregt. Einige Kinder würden auch Wochen danach noch kein Fleisch essen. Der Bürgermeister, selbst Landwirt, hatte als „Gegenmaßnahme“ eine Exkursion bei einem Schweinebetrieb organisiert.
„Unterricht frei von Ideologie“
Auch von der Politik wurde das Thema aufgegriffen, speziell von der FPÖ. „Unterricht sollte stets frei von Ideologie und einseitiger Darstellung sein“, betont FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner. Bildungssprecher Helmut Fiedler ergänzt: „Wenn Schulleiter versuchen, Kindern durch gezielt einseitige Informationen die eigenen Wertvorstellungen aufzudrängen, dann geht das völlig am Bildungsauftrag vorbei.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.