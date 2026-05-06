Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert

Eskalation im Ton – Streit um politische Glaubwürdigkeit

Auch die grundsätzliche politische Bewertung wird zwischen den Parteien zunehmend schärfer. Marchetti sprach von Doppelmoral der NEOS und kündigte an, man werde deren Umgang mit eigenen Nominierungen weiterhin kritisch begleiten. Es gehe nicht um das Nominierungsrecht selbst, sondern um die „Art und Weise“, wie dieses genutzt werde.