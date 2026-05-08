Mord-Prozess: Todesschütze sitzt auf Anklagebank

Mord oder Notwehr? Der Salzburger Wolfgang W. erwischte einen Einbrecher auf frischer Tat und erschoss ihn. Jetzt entscheidet ein Gericht über das Schicksal des 66-Jährigen. Am Freitag startet der aufsehenerregende Prozess – dem Mann droht eine lebenslange Haftstrafe ...
War es Mord oder doch Notwehr? Diese Frage muss nun ein Salzburger Geschworenengericht klären. Auf der Anklagebank: der 66-jährige Wolfgang W., Angestellter und passionierter Sportschütze. Er erwischte am Nachmittag des 31. Juli 2025 zwei Einbrecher auf seinem Anwesen in Salzburg-Gnigl. W. zog seine Pistole und erschoss einen Eindringling (31).
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