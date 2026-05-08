Mord-Prozess: Todesschütze sitzt auf Anklagebank

War es Mord oder doch Notwehr? Diese Frage muss nun ein Salzburger Geschworenengericht klären. Auf der Anklagebank: der 66-jährige Wolfgang W., Angestellter und passionierter Sportschütze. Er erwischte am Nachmittag des 31. Juli 2025 zwei Einbrecher auf seinem Anwesen in Salzburg-Gnigl. W. zog seine Pistole und erschoss einen Eindringling (31).