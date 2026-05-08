Brandsätze auf Juden geschleudert: Frau (82) starb

Das US-Visum des Täters war seit mehr als zwei Jahren abgelaufen, nach Angaben der US-Regierung hielt er sich „illegal“ in den USA auf. Er hatte jedoch im September 2022 einen Asylantrag gestellt. Die Behörden nahmen auch die Frau und fünf Kinder des Täters in Gewahrsam, um sie abzuschieben. Ein US-Richter stoppte dies aber. Im April ordnete ein Bundesrichter ihre Freilassung an.