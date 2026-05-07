Ein Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt. Nach etlichen Kristallkugeln und Medaillen bei Großereignissen gehen sie nun getrennte Wege. Für wen die Trennung besonders hart war und wie ein Anruf von Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann etwas den Schmerz linderte.
Nach vielen Kristallkugeln im Weltcup und Medaillen bei Großereignissen hat sich das Ski-Traumpaar überraschend getrennt. Auch wenn es hart war, gehen sie nicht böse auseinander.
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