Selbst Trump ist schockiert über WM-Ticketpreise!

Die Ticketpreise für die Fußball-WM 2026 sorgen weiter für Wirbel! Jetzt meldet sich sogar US-Präsident Donald Trump zu Wort und zeigt sich schockiert über die Summen.
Noch etwas mehr als vier Wochen sind es bis zum Start der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Doch schon seit Monaten stehen die horrenden Ticketpreise massiv in der Kritik. Nun äußerte sich auch Donald Trump überrascht über die Preise für das Auftaktspiel der US-Nationalmannschaft gegen Paraguay am 12. Juni in Los Angeles.
„Würde das nicht bezahlen“
Die günstigste Karte kostet auf der offiziellen FIFA-Verkaufsseite 1940 Dollar (rund 1650 Euro). Selbst auf der offiziellen Wiederverkaufsplattform des Weltverbandes werden noch mindestens 1150 Dollar verlangt. „Ich wusste nichts von diesem Betrag“, sagte Trump der „New York Post“. Und weiter: „Ich würde gerne dabei sein, aber ich würde das nicht bezahlen, um ehrlich zu sein.“
Zum Vergleich: Das teuerste Finalticket der WM 2022 in Katar kostete rund 1600 Dollar. Für das Endspiel der WM 2026 werden dagegen ursprünglich bis zu 11.000 Dollar verlangt.
Infantino vergleicht College-Spiele mit WM
Nur wenige Stunden vor Trumps Aussagen hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino die Preisgestaltung noch verteidigt. „25 Prozent der Tickets für die Gruppenphase wurden für unter 300 Dollar angeboten“, betonte der Schweizer. „In den USA kann man sich kein College-Spiel ansehen – ganz zu schweigen von einem Profispiel auf einem bestimmten Niveau – für weniger als 300 Dollar. Und das ist die Weltmeisterschaft.“
Der FIFA-Boss verwies zudem auf die Wiederverkaufskultur in den USA: „Wenn man also Tickets zu einem zu niedrigen Preis verkauft, werden diese Tickets zu einem viel höheren Preis weiterverkauft.“
Und weiter: „Und tatsächlich landen die Tickets, obwohl manche Leute sagen, dass unsere Ticketpreise hoch sind, auf dem Weiterverkaufsmarkt zu einem noch höheren Preis, der mehr als doppelt so hoch ist wie unser Preis.“
Tickets um zwei Mio. Dollar
Besonders absurd: Auf der FIFA-Weiterverkaufsplattform wurden zuletzt vier Tickets für das Finale am 19. Juli in New York für mehr als zwei Millionen Dollar pro Stück angeboten.
Auch dazu äußerte sich Infantino: „Wenn manche Leute Tickets für das Finale für zwei Millionen Dollar auf dem Weiterverkaufsmarkt anbieten, bedeutet das erstens nicht, dass die Tickets zwei Millionen Dollar kosten.“
Dann scherzte der 56-Jährige: „Und zweitens bedeutet das nicht, dass jemand diese Tickets kaufen wird.“ Sollte doch jemand zuschlagen, werde er „ihm persönlich einen Hotdog und eine Cola bringen, um sicherzustellen, dass er ein großartiges Erlebnis hat.“
Die FIFA steht wegen der Preise massiv unter Druck. Die Fanorganisation Football Supporters Europe hatte im März sogar Klage bei der EU-Kommission gegen den Weltverband eingereicht. Auch Trump deutete an: „Ich habe das nicht gesehen, aber ich müsste mich damit beschäftigen.“ Ihm sei wichtig, dass seine Wähler die Spiele besuchen könnten.
Hotelbuchungen hinter den Erwartungen
Gleichzeitig behauptete Trump, das Turnier werde wirtschaftlich alle Rekorde brechen. Doch daran gibt es Zweifel. Laut Angaben der American Hotel and Lodging Association bleiben die Buchungen in den Gastgeberstädten bislang hinter den Erwartungen zurück.
Die WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Mit 48 Teams und 104 Spielen wird es die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten. Laut FIFA wurden bislang rund fünf Millionen der insgesamt sieben Millionen Tickets verkauft.
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