Selbst Trump ist schockiert über WM-Ticketpreise!

Noch etwas mehr als vier Wochen sind es bis zum Start der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Doch schon seit Monaten stehen die horrenden Ticketpreise massiv in der Kritik. Nun äußerte sich auch Donald Trump überrascht über die Preise für das Auftaktspiel der US-Nationalmannschaft gegen Paraguay am 12. Juni in Los Angeles.